100 Days of Concerts to Fill Your Summer Calendar

L.A. Weekly's comprehensive Summer Concert Guide: 100 Days of Concerts will help you plan your musical outings from now through Sept. 15. It's an entire season's worth of musical exploration and excitement.
Of course, dates are subject to change, and sometimes shows are moved or canceled, so doublecheck with the venue. And you can find concerts year-round in our Calendar section.
JUNE
THURSDAY, JUNE 14
Amoeba Music – MIKE SHINODA
Bootleg Theater – AMO AMO, PSYCHIC TWIN
Café NELA – TARA NOVICK, BROPHY DALE
Coach House – CASEY ABRAMS
The Echo – TICKLE TORTURE
Echoplex – BLACK MILK
El Rey Theatre – AMADOU & MARIAM
Greek Theatre – SUGARLAND, BRANDY CLARK, CLARE BOWEN
Harvelle's Santa Monica – TV BROKEN THIRD EYE OPEN, BOOSTIVE, RUNSON WILLIS, SANFORD STREET
Hotel Café (Main Stage) – LILY KERSHAW, PERTA
Hotel Café (Second Stage) – COBY BROWN, KEVIN HARRISON
The Love Song – CB BRAND
Pappy & Harriet's – GINGER COWGIRL
The Roxy – BHAD BHABIE
The Satellite – REPTALIENS, OKEY DOKEY, WATER SLICE
Staples Center – EL FANTASMA, VOZ DE MANDO, EL POTRO DE SINALOA, KANALES
Teragram Ballroom – JD McPHERSON, NICOLE ATKINS
Troubadour – RANDY HOUSER
Viper Room – BENJAMIN LOVE, BEEKWILDER, SHEA, BLUE MIDNIGHT, HANNAH ROSE COLLINS, INA
The Virgil – BAILE Y TAMBOR
Viva Rancho Cantina – U.S. 99, GLEN ROBERT'S BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – HAMMERFALL, FLOTSAM AND JETSAM
The Wiltern – THE CHAINSMOKERS
FRIDAY, JUNE 15
1720 – HOSTILE
Alex Theatre – ANAHIT NERSISYAN
Amplyfi – MYKEL, JOHNNY JUICE & THE SHAKES, WESTERN WATERS
Avalon Hollywood – ANGELZ, SEVENN, JEREMIAH RED, MARVIN JEST, KNOXX
Belasco Theater – DJ MUSTARD, KAMIYAH & FRIENDS
Bootleg Theater – POST ANIMAL, SLOW PULP
Café NELA – MAILGNANT, XAPHANE, CONCRETE SLEDGE
Coach House – JACK RUSSELL'S GREAT WHITE
City National Grove of Anaheim – HAMMERFALL, FLOTSAM & JETSAM
The Echo – CHAD VALLEY
El Rey Theatre – PRHYME
Exchange LA – DASH BERLIN
FivePoint Amphitheatre – SLIGHTLY STOOPID, STICK FIGURE, PEPPER
Five Star Bar – GRAVE GNOSIS
Ford Theatres – CONSIDERING MATTHEW SHEPARD
The Forum – CHICAGO, REO SPEEDWAGON, MICHAEL TOLCHER
Glass House – THE CALLING, THE TEARAWAYS
Greek Theatre – BARENAKED LADIES, BETTER THAN EZRA, KT TUNSTALL
Harvelle's Santa Monica – WESTSIDE WISEMEN, TANG GANG
Hotel Café (Main Stage) – BLUE WATER HIGHWAY, ASHLEY KOETT
Hotel Café (Second Stage) – THE ARCADIAN WILD
House of Blues Anaheim – INTOCABLE, GRUPO VISON
Lodge Room – NATEWANTSTOBATTLE
The Love Song – THE HARMED BROTHERS, IN/PLANES
McCabe's Guitar Shop – EILEN JEWELL, AMANDA ANNE PLATT
The Novo – FLATBUSH ZOMBIES
Paladino's – THE DEVILS ONLY, FRAME BY FRAME, TORQUE THRUSTER, UNSOUND FOUNDATION, RULES OF SOCIETY
Pappy & Harriet's – SMOKY KNIGHTS
Regent Theater – HAR MAR SUPERSTAR
The Roxy – NEFFEX, LIP CANDY, CHARLIE DEPEW
Teragram Ballroom – SUNFLOWER BEAN, JESSE JO STARK
Troubadour – JOHN BUTLET TRIO
Viper Room – WE BELONG
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, KING COTTON
Whisky A Go-Go – FASTER PUSSYCAT
SATURDAY, JUNE 16
1720 – PLANET ASIA, BLU&MED
Amplyfi – HVNTED, DIVIDED MINDS, ANDRE JAY
Avalon Hollywood – KRYDER, EDDIE PORTILLO, FITTA, TED NAZARIAN
Belasco Theater – LNY TNZ, NUKID, ACRAZE, STOUTTY
Bootleg Theater – VERY BE CAREFUL
Café NELA – BARON BANDINI, SOLD AND BONES, SYMBOL SIX, GREG ANTISTA AND THE LONELY STREETS
Coach House – AL JARDINE
The Echo – PINKY PINKY
Exchange LA – DREZO, NO MANA, 13
FivePoint Amphitheatre – CHICAGO, REP SPEEDWAGON, MICHAEL TOLCHER
Five Star Bar – DEMERIT
Ford Theatres – CONSIDERING MATTHEW SHEPARD
Harvelle's Santa Monica – JIMMY Z
Hollywood Bowl – DIANA ROSS
Hollywood Palladium – FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
Honda Center – STEVIE B, EXPOSE, TAYLOE DAYNE, TRINERE, COMPANY B, DEBBIE DEB, NOEL, BETTY D & SWEET SENSATION, THE JETS, TKA/K7, NU SHOOZ, TAG TEAM, 69 BOYZ
Hotel Café (Main Stage) – WOLVES, ANDY ALLO, LAURA SAGGERS, LIJIE
Hotel Café (Second Stage) – DALTON DAY
House of Blues Anaheim – INTOCABLE, GRUPO VISON
House of Blues Anaheim (The Parish) – FOREVER IN YOUR MIND, DANA VAUGHNS
McCabe's Guitar Shop – DAN NAVARRO
The Novo – EVIDENCE
Paladino's – HOLLYWOOD 77, JANES ADDICTED, MY MICHELLE, THE FIENDS, THE TUMBLE WEEDS
Pappy & Harriet's – PAUL CHESNE
The Roxy - TWRP
Silverlake Lounge – FRANK'S WHITE CANVAS, CALYXA, ANTHONY CAULKINS, HANNAH ROSE COLLINS
Teragram Ballroom – SIMIAN MOBILE DISCO
Troubadour – TREEPEOPLE
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON JAZZ LEGACY, GIRL FRIDAYS w/DEBRA LEE, DEANNA DAMICO-WHITE
Walt Disney Concert Hall – LA LAWYERS – TCHAIKOVSKY 1812 OVERTURE & LEONARD BERNSTEIN CENTENNIAL SALUTE
Whisky A Go-Go – FRANK DIMINO AND PUNKY MEADOWS
The Wiltern – NEW FOUND GLORY, BAYSIDE, THE MOVIELIFE, WILLIAN RYAN KEY
SUNDAY, JUNE 17
Bootleg Theater – LOVE GHOST
City National Grove of Anaheim – #YES50
The Echo – BLACKFOOT GYPSIES
Echoplex – THE MUSIC OF THE GRATEFUL DEAD FOR KIDS (early shows)
Echoplex – ZANIAS, HUMAN TOYS
Five Star Bar – STRIP THE SOUL, BLACKLIST 9, SACRED FIRE
Harvelle's Santa Monica – THE TOLEDO SHOW
Hollywood Bowl – LITTLE DRAGON, BADBADNOTGOOD, GEORGIA ANNE MULDROW
Hotel Café (Second Stage) – THE BROTHERS LANDAU & SONS OF TOWN HALL
House of Blues Anaheim – NEW FOUND GLORY, BAYSIDE, THE MOVIELIFE, WILLIAM RYAN KEY
McCabe's Guitar Shop – J MASCIS
Pappy & Harriet's – THE SUNDAY BAND
Viper Room – DEAD GIRLS ACADEMY, RIOT CHILD
Viva Rancho Cantina – THE FLAW, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, DEBRA LEE, M-SQUAD
Whisky A Go-Go – VIXEN, PRECIOUS METAL
MONDAY, JUNE 18
The Echo – CAT SCAN
El Rey Theatre – ERIC PASLAY
The Love Song – 7 DEADLY 5
The Love Song – LONE PRIESTESS
The Satellite – SPARE PARTS FOR BROKEN HEARTS, IRESS
Teragram Ballroom – STARS, SHAMIR
Troubadour – KING PRINCESS
Viva Rancho Cantina – BROMBIES, THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND
Walt Disney Concert Hall – WORLD PROJECTS' LA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
Whisky A Go-Go – ROYAL DISTORTION, VIGIL OF WAR
TUESDAY, JUNE 19
Bootleg Theater – SUN JUNE, HAUNTED SUMMER, TONOPAH, WISHED BONE
The Echo – NIGHTGOWN, SIKEMOR, CAPE WEATHER
Echoplex – POLO & PAN
Fonda Theatre – FRANCIS AND THE LIGHTS
Hotel Café (Second Stage) – HONEY COUNTY & KALIE SHORR, ANNIE FITZGERALD
Masonic Lodge at Hollywood Forever – ANA TIJOUX'S ROJA Y NEGRO
Regent Theater – PLASTILINA MOSH
The Roxy – SCARLXRD
The Satellite – MOBLEY, ANML, BIKINI TRILL
Troubadour – KING PRINCESS
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, VIVA! JAZZ JAM w/STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, JUNE 20
The Theatre at Ace Hotel – YANN TIERSEN
Bootleg Theater – THE PRETTY FLOWERS, NO WIN, MARRIAGE MATERIAL
Five Star Bar – WHO SAVES THE HERO?
Glass House – STARS, SHAMIR
Harvelle's Santa Monica – HOUSE OF VIBE ALLSTARS
Hollywood Bowl – ANDREA BOCELLI
Hotel Café (Main Stage) – NINA DIAZ
The Love Song – GISELLE
Masonic Lodge at Hollywood Forever – ANA TIJOUX'S ROJA Y NEGRO
Regent Theater – JOE CARDAMONE, ANNIE HARDY, MELISSA BROOKS
Silverlake Lounge – CONDINA RECORDS
Teragram Ballroom – ALY & AJ
Troubadour – BADFLOWER
Viper Room – BOOGIE WONDER BAND
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Walt Disney Concert Hall – MORMON TABERNACLE CHOIR AND ORCHESTRA AT TEMPLE SQUARE
THURSDAY, JUNE 21
1720 – GREEN GALACTIC'S 25-YEAR ANNIVERSARY
Amoeba Music – DAWES
Bootleg Theater – CLARA-NOVA, MISTY BOYCE, GENTRY
Café NELA – OTANANA TRIO, SEVEN DEADLY FIVE, NON BLIPS
Coach House – NANCY WILSON
The Echo – TED LEO AND THE PHARMACISTS
Echoplex – MEN I TRUST
Five Star Bar – BÄDR VOGU, SKULLS, ABANDON THE SUN
Harvelle's Santa Monica – LITTLE MISS NASTY
Hotel Café (Main Stage) – MORGAN EVANS
Hotel Café (Second Stage) – LUCY WALSH, DIANA DEMUTH
House of Blues Anaheim (The Parish) – WEATHERS, STRAY MONROE
The Love Song – EMILY HERNDON
The Love Song – BARNA HOWARD
The Novo – WALE
Pappy & Harriet's – BALTO
The Satellite – PLUTO THE PLANET, HOLY WATER BUFFALO, CALEB TRASK, THE MORNING YELLS
Silverlake Lounge – TURTLES ON SPEED, BAD CONTRACT, JUGGS
Staples Center – LL COOL J feat. DJ Z TRIP, NAS, LUDACRIS, NE-YO
Teragram Ballroom – THE FONTAINES, SWIMM, THE HONEYSTICKS
Troubadour – HALEY REINHART
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY ANGEL w/GUTIERREZ 3, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – EVERY MOTHER'S NIGHTMARE
FRIDAY, JUNE 22
1720 – WEDIDIT 10-YEAR ANNIVERSARY
Amplyfi – ELENA, NYQUIST, JOSH ROSENBLUM BAND
Avalon Hollywood – WIWEK, CESQEAUX RAWTEK, LOSH, BRAVEAUX, FATSINCE9
The Theatre at Ace Hotel – TIGER ARMY
Bootleg Theater – BENT KNEE, GATHERERS, ROBBIE FITZSIMMONS
Café NELA – RIKK AGNEW BAND, LOS CREEPERS, PEDAL STRIKE, LOSS FOR CONCERN
Coach House – GARY HOEY
The Echo – TED LEO AND THE PHARMACISTS
Echoplex – KING COYA & QUEEN CHOLAS, DAT GARCIA, EL G
El Rey Theatre – ROCK THE CURE "DECADES" SHOW
Exchange LA – TWO FRIENDS
Fonda Theatre – KYARY PAMYU PAMYU
Fox Theater Pomona – THE SPECIALS, LORI VEE
Harvelle's Santa Monica – CLIFF BEACH, GR3, THE FREEDOM LEDGES, JHEY AND THE WHEE, QUIMICA
Hotel Café (Main Stage) – HOLLIS BROWN, CODY LOVAAS
Hotel Café (Second Stage) – JARED RABIN
The Love Song – THE LOVE-BIRDS, SMOKESCREENS, RED CHANNEL
McCabe's Guitar Shop – JOAN SHELLEY, VIKESH KAPOOR
The Mint – ETHAN TUCKER
The Novo – RICH THE KID
The Satellite – RED BARAAT
Staples Center – CHRIS BROWN, SZA, ELLA MAI
Teragram Ballroom – LA LUZ, SUMMER TWINS
Troubadour – BRICK + MORTAR, THE UNLIKELY CANDIDATES
Viper Room – THE NORTH, TO THE WOLVES, FFUM
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, JANICE JOHNSON'S ROCKnRETRO
Walt Disney Concert Hall – FRESNO OPERA & ORCHESTRA SUMMER ACADEMY
Whisky A Go-Go – JIZZY PEARL
The Wiltern – NACHO
SATURDAY, JUNE 23
The Theatre at Ace Hotel – TIGER ARMY, TWIN TEMPLE
Amplyfi – J LYNN THE BRIDE, INSOMNIACS
Avalon Hollywood – SUPER8 & TAB, CALINOVAS REVKIN
Bootleg Theater – IMMERSION, NEWMAN WOLF
City National Grove of Anaheim – THE AUSTRALIAN BEE GEES SHOW
The Echo – SON OF AN ILLUSTRIOUS FATHER
Echoplex – AVID DANCER
El Rey Theatre – ROCK THE CURE "DECADES" SHOW
Exchange LA – A-TRAK
Fonda Theatre – CALPURNIA, SPENDTIME PALACE
Ford Theatres – TAIKOPROJECT
Glass House – JAPANESE BREAKFAST, FLORIST, SASAMI ASHWORTH
Harvelle's Santa Monica – BLOWIN' SMOKE
Hotel Café (Main Stage) – MELISSA GOTTLIEB
Hotel Café (Second Stage) – TAYLOR GREY
House of Blues Anaheim – THE DICKIES, D.I., JFA, SPLIT DECISION
House of Blues Anaheim (The Parish) – SMG4
The Love Song – ROSCOE'S BAND
The Novo – TINASHE, A BOOGIE WIT DA HOODIE, GHOSS
The Novo – DOM KENNEDY (late show)
Paladino's – MANDY LION & ROY Z AND FRIENDS
Pappy & Harriet's – THE EVANGENITALS
Silverlake Lounge – KAYLA MELTZER, LAVENDER FIELDS, CRINOLINE, GHOSTS OF THE INSANE
Staples Center – RAE SREMMURD, FERG, NIPSEY HUSSLE, PLAYBOI CARTI, KAMAIYAH, WONDAGURL
Troubadour – THE GET UP KIDS
Viper Room – TANTRIC, KILLSET, VATTICA, ZAANO
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON JAZZ LEGACY TRIO, DEVON RAWLINGS & CRAZY HEART, STEVE WADDINGTON
Walt Disney Concert Hall – KKJZ SUMMER BENEFIT CONCERT
Whisky A Go-Go – GHOST TRIBUTE, IRON MAIDEN TRIBUTE
The Wiltern – TRIXIE MATTEL
SUNDAY, JUNE 24
1720 – NEO SYNTHWAVE LA
Bootleg Theater – TALK TIME, DIZZY SPELLS, COUSIN LIAR
Café NELA – CARNAGE ASADA, THE GOLDEN RULERS
The Echo – GOSPELBEACH
Echoplex – CAT SCAN
The Forum – DA-BANGG RELOADED: THE TOUR
Harvelle's Santa Monica – THE TOLEDO SHOW
Hollywood Bowl – FATHER JOHN MISTY, GILLIAN WELCH, BIG THIEF
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
House of Blues Anaheim – CHON, TRICOT, POLYPHIA, TTNG,
House of Blues Anaheim (The Parish) – MESSER
The Love Song – NICHOLAS MERZ, ADAM PAYNE, KATHLEEN KIM
McCabe's Guitar Shop – STEVE POLTZ
The Novo – KEVIN GATES
Pappy & Harriet's – THE SUNDAY BAND
Santa Barbara Bowl – SLIGHTLY STOOPID, STICK FIGURE, PEPPER
Troubadour – THE CALLING
Viper Room – LIGHT THIS CITY, GYGAX
Viva Rancho Cantina – TUJUNGA SOCIAL CLUB, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Walt Disney Concert Hall – CALIFORNIA PHILHARMONIC CONCERT MADE IN AMERICA
MONDAY, JUNE 25
Belasco Theater – O3 CREDO CONCERT
Bootleg Theater – MAX FROST
The Echo – CAT SCAN
Five Star Bar – TRAFFIC DEATH, SMD, SHORTER TEMPER
Hollywood Bowl – ROD STEWART, CYNDI LAUPER
The Love Song – BRANDON GRAHAM, MONIQUE MAION
Regent Theater – EX STAINS
The Satellite – BROMBONES, BRIAN BUCKLEY BAND, SUN GRAVES
Teragram Ballroom – 20 YEARS OF ANTICON: A CELEBRATION OF THE LIFE OF BRENDON "ALIAS" WHITNEY w/special guests BATHS, YONI WOLF, DOSH, FOG JEL, DOSEONE, D33J
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND
Whisky A Go-Go – ROYAL DISTORTION, VIGIL OF WAR
TUESDAY, JUNE 26
Bootleg Theater – SWERVE, TEST
The Echo – SHOPPING
Hollywood Bowl – ROD STEWART, CYNDI LAUPER
Hotel Café (Main Stage) – CRIMSON CALAMITY
Hotel Café (Second Stage) – BROOKE, JOSEPHSON, SUMMERLAND, SHANDEE LAYNE & ERIN O'DOWD
House of Blues Anaheim – DITA VON TEESE AND THE COPPER COUPE BURLESQUE REVUE
Lodge Room – MIDDLE KIDS
The Love Song – PAUL NICHOLAS SLATER
Teragram Ballroom – KADHJA BONET
Troubadour – RADNOR + LEE
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, JUNE 27
Amoeba Music – THE INTERRUPTERS
Belasco Theater – FAMOUS DEX
Bootleg Theater – POLARTROPICA, DISCO SHRINE, METRONOHM
Coach House – TED NUGENT
The Echo – ANDY JENKINS
Five Star Bar – TETRACHROMAT, GANJASHAMAN
Harvelle's Santa Monica – HOUSE OF VIBE ALLSTARS
Hollywood Bowl – POST MALONE
Hotel Café (Main Stage) – THE EIFFELS, BETA PLAY, ELLE WINTER
Hotel Café (Second Stage) – ALEXANDER CARDINALE & PARKER LANE
The Love Song – CARNIVAL OF SOUL
Regent Theater – TRASHCAN SINATRAS
The Roxy – MAÎTRE GIMS, QUINCY
The Satellite – SPIRIT IN THE ROOM, BUSTIE, BLOOD CANDY
Silverlake Lounge – GREX, EMILY HAY/STEUART LIEBIG DUO, LOGAN HONE, MAX KUTNER
Viper Room – MORE THAN WORDS
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
THURSDAY, JUNE 28
Amoeba Music – DE'ANZA
Amplyfi – CAPITAL NORTH, FOREIGN SONS, EYES EAT SUNS, SKATIN SATAN
Belasco Theater – YEARS AND YEARS
Bootleg Theater – NIK FREITAS
Coach House – TED NUGENT
El Rey Theatre – BANES WORLD, INNER WAVE, MICHAEL SEYER
Five Star Bar – LA STORY
Fonda Theatre – EVERCLEAR, MARCY PLAYGROUND, LOCAL H
Greek Theatre – JANELLE MONÁE, ST. BEAUTY
Harvelle's Santa Monica – FAREED HAQUE AND HIS FUNK BROTHERS, MARCUS REZAK AND FRIENDS
Hotel Café (Main Stage) – SARAH PUMPHREY, SARA NIEMIETZ & W.G. SNUFFY WALDEN, BEN BOSTICK, LUKE WINSLOW-KING
Hotel Café (Second Stage) – LIZZIE WEBER & ANDREA VON KAMPEN
House of Blues Anaheim – FAMOUS DEX
The Love Song – SPAIN
Masonic Lodge at Hollywood Forever – THE SECRET SOCIETY OF THE SISTERHOOD
McCabe's Guitar Shop – TOM PAXTON & THE DON JUANS
Pappy & Harriet's – THE TRASHCAN SINATRAS
Regent Theater – DREAD MAR-I
The Roxy – NESSLY
The Satellite – LOVE AND A .38, THE NIGHT RIDERS, TONY LUNN
Silverlake Lounge – OBEY THE WOLVES, ZEBULONKROL, MIKE BAUER, HARIZ
Teragram Ballroom – LOUIS FUTON
Troubadour – GIN WIGMORE
Viper Room – SLUM VILLAGE
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, DANNY SANDOCK, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – DIO DISCIPLES
FRIDAY, JUNE 29
1720 – BROWNIES & LEMONADE
Amplyfi – BIG SQUID, FAYLEEN MORROW
Avalon Hollywood – PARTY THIEVES, XAN GRIFFIN, BASKO, JEREMIAH RED, MICHAEL MIND, BABEL
Belasco Theater – YULTRON'S 1st ANNUAL RAVE PROM
Bootleg Theater – MIVHAEL RAULT, LEVITATION ROOM
Café NELA – ENEMY PROOF, LOSS FOR CONCERN, AKRID, RECKLESS
Coach House – SERPENTINE FIRE
The Echo – BAYNK
Echoplex – KHEMMIS
El Rey Theatre – JAMES WILLIAMSON AND THE PINK HEARTS, PRIMA DONNA
Exchange LA – MALAA
Fonda Theatre – MAGIC GIANT, YOUNG RISING SONS
Hotel Café (Main Stage) – EARTH MOON EARTH
Hotel Café (Second Stage) – RUBAIYAT, MAGGIE BELLE BAND, GREAT TIME, SWEET TALK RADIO & EDIE CAREY
House of Blues Anaheim – EVERCLEAR, MARCY PLAYGROUND, LOCAL H
The Love Song – MATT DORRIEN
McCabe's Guitar Shop – KP HAWTHORN, GAL HOLIDAY AND THE HONKY TONK REVUE, NOCONA
Microsoft Theater – MIKU EXPO 2018
The Mint – DANIEL NICOLE
The Novo – LONG BEACH DUB ALLSTARS
Paladino's – LED ZEPPLAND
Pappy & Harriet's – ROSE'S PAWN SHOP
Regent Theater – THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES
The Roxy – JAG, KOTA THE FRIEND, CYNDEE
Teragram Ballroom – THE REGRETTES, DESTROY BOYS, FRINGE
Viper Room – US BOMBS, D.I.
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, TYLER PRESTON, GIRL FRIDAYS w/DEBRA LEE, CARMINE SARDO
SATURDAY, JUNE 30
Amplyfi – ORGANIZED CHAOS, BIG WEDNESDAY, CLAUDIO PARRONE, CO-O
Avalon Hollywood – BEN NICKY, CASEY RASCH, JORZA
Bootleg Theater – SNAIL MAIL, BONNY DOON
Café NELA – PAT TODD AND THE RANKOUTSIDERS, MEDICINE BIRD, DOUBLE E & BAD BUSINESS, SPENT IDOLS
Coach House – LIVE DEAD & RIDERS
The Echo – HOMESAFE
Exchange LA – GREEN VELVET
Hotel Café (Main Stage) – ROBOT NATURE, ALEXA VILLA, LOLA TOBEN
Hotel Café (Second Stage) – ARI NIKOLE, CALVILLO SISTERS, THE MOTEL BROTHERS & KATIE BUXTON, CAMERON CALLOWAY
House of Blues Anaheim – LED ZEPAGAIN
Regent Theater – COMBICHRIST
El Rey Theatre – NIGHT RIOTS, COURTSHIP, SILENT RIVAL
FivePoint Amphitheatre – DIRTY HEADS, IRATION
Fonda Theatre – COLD CAVE, BLACK MARBLE, CHOIR BOY
Ford Theatres – FIESTA MEXICANA – YO TE RECUERDO: HOMENAJE A JUAN GABRIEL
Greek Theatre – SMOKEY ROBINSON
Hollywood Bowl – GREASE SING-A-LONG
Honda Center – FISHFEST 2018
McCabe's Guitar Shop – WILLIE NILE
Microsoft Theater – FARRUKO, LARY OVER
The Mint – PARTICLE
Paladino's – MOTORBREATH, PRIEST UNLEASHED, HURRIKANE, UNDER THE SUN
Pappy & Harriet's – MOONSVILLE COLLECTIVE
Rose Bowl – DRUM CORPS AT THE ROSE BOWL
The Roxy – STREET DOGS, THE LAST GANG, LEFT ALONE
The Satellite – THE REASN, ARIEL BEESLEY, PAIGE GARABITO, SATTA
Silverlake Lounge – SOLOMON THE ARTISTÉ, HARVEY LEONA, URSA MAJOR
Teragram Ballroom – METROPOLIS LIVE feat. JASON BENTLEY
Viper Room – MR CROWLEY, UNCHAINED BOX, SURFACE TENSION, ROOM SERVICE
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, LORI DONATO, CATAHOULA
Whisky A Go-Go – HED PE
Wilshire Ebell Theatre – RAHIM SHAHRYARI
JULY
SUNDAY, JULY 1
Bootleg Theater – SNAIL MAIL, BONNY DOON, EMPATH
Café NELA – EL DRED
The Echo + Echoplex – NO AGE, SADGIRL
Five Star Bar – BRAIN DEAD, RAILGUN, BOMBSCARE
Hollywood Bowl – REGGAE NIGHT XVII
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
House of Blues Anaheim (The Parish) – PARTICLE
The Love Song – LAKE RYAN, DYLAN RODRIGUE
McCabe's Guitar Shop – CINDY LEE BERRYHILL
Pappy & Harriet's – THE SUNDAY BAND
Regent Theater – THE HORRORS
Viper Room – RENEGADES OF RAGE, PRETTY HATE MACHINE
Viva Rancho Cantina – FIDDLE JAM, THE FLAW, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Walt Disney Concert Hall – INNER CITY YOUTH ORCHESTRA LA
Whisky A Go-Go – IKE TURNER Jr.
MONDAY, JULY 2
The Echo – TRANSVIOLET
Hollywood Bowl – FIREWORKS SPECTACULAR w/THE GO-GOS
The Satellite – OCTOBER'S CHILD
Silverlake Lounge – ASTERHOUSE, ARMS OF TRIPOLI, SOME GIFTS
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND, BROMBIES
Whisky A Go-Go – ROYAL DISTORTION, THE KNITTS, THE WRAITH
TUESDAY, JULY 3
Five Star Bar – OUTRUN THE SUNLIGHT, AVIATIONS, AEONIC IMPULSE
Greek Theatre – BRIT FLOYD
Hollywood Bowl – FIREWORKS SPECTACULAR w/THE GO-GOS
The Satellite – DZR, HOLY CUTS, DEAD AIR, FAMILY CASH
Viper Room – PEACE FROG, COSMIC EYE
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
Whisky A Go-Go – WILD CHILD
WEDNESDAY, JULY 4
Five Star Bar – SCARLET CANARY
Hollywood Bowl – FIREWORKS SPECTACULAR w/THE GO-GOS
Silverlake Lounge – THE GREEN DOOR
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – REGISTERED OFFENDER
THURSDAY, JULY 5
1720 – ANGEL VIVALDI
Café NELA – DEAD BABIES, TOTAL MASSACRE, 13th VICTIM, CONFUSED
Greek Theatre – PRIMUS, MASTADON, JJUUJJUU
Hollywood Bowl – HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
House of Blues Anaheim – LOS CAFRES
The Satellite – THE BIG TAKEOVER, JACKIE MENDEZ, XIANTONI ARI
Silverlake Lounge – ALÉ
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – CHIN UP, KID
FRIDAY, JULY 6
Bootleg Theater – PETAL, CAMP COPE, SIDNEY GISH
Café NELA – YAWNING MAN, GOLDEN RULERS
Coach House – GUN BOAT KINGS
The Echo – LAUNDER
Exchange LA – MERCER
Fonda Theatre – MOE.
Ford Theatres – BOLEROS DE NOCHE
The Forum – GOT7
Greek Theatre – VANCE JOY
Hollywood Bowl – JENNIFER HUDSON w/ORCHESTRA
House of Blues Anaheim – THE BLACK DAHLIA MURDER, WHITECHAPEL, FLESHGOD APOCALYPSE, AVERSIONS CROWN, SHADOW OF INTENT
The Love Song – LO CARMEN
McCabe's Guitar Shop – JIM KWESKIN, MEREDITH AXELROD
The Mint – PHIL LASSITER
Pappy & Harriet's – BIG SANDY AND HIS FLY-RITE BOYS
Regent Theater – CODE ORANGE
Troubadour – SLEEPTALK
Viper Room – YACHTLEY CREW, PRISS
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, BULLDAWG BLUES BAND
Whisky A Go-Go – RAELYN NELSON BAND
SATURDAY, JULY 7
Amplyfi – ASK JONESY & CO., KOTA WADE, LOWER JOY
Avalon Hollywood – STANDERWI, SEAN TYAS, TRANSCENDENT, KUMASHI, ORIGIN
Belasco Theater – 1LIFE FESTIVAL
Café NELA – BACKBITER, MECOLODIACS, ZANER SCHLOSS
Coach House – YOUNG DUBLINERS
Dodger Stadium – DEAD & COMPANY
The Echo – FORTH WANDERERS
Five Star Bar – B-SIDE JUNKIE, JOY REVISION
Glass House – THE RAP CONTEST
Hollywood Bowl – JENNIFER HUDSON w/ORCHESTRA
Hollywood Palladium – 4B
Hotel Café (Second Stage) – ASA EY
House of Blues Anaheim – DAMAGE INC, NOISE POLLUTION, JUST LIKE PRIEST
The Love Song – EMAEL
McCabe's Guitar Shop – HEATHER MALONEY
Pacific Amphitheatre – EL FANTASMA, VOZ DE MANDO, KANALES
Pappy & Harriet's – MOE
The Roxy – SOUND OF GHOSTS, LA RIVER BEND, KID GIANT
Santa Barbara Bowl – STEVIE B., LISA LISA, EXPOSE, TAYLOR DAYNE, DEBBIE DEB, THE JETS, NU SHOOZ
Teragram Ballroom – DEAD MEADOW
Viper Room – CRIMSON RIOT
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, M-SQUAD / 3 BALLS OF FIRE
Walt Disney Concert Hall – iPALPITI ARTISTS INTERNATIONAL
Whisky A Go-Go – HOLLYWOOD ROSES
SUNDAY, JULY 8
The Echo – CALEB CAUDLE
FivePoint Amphitheatre – COUNTING CROWS, LIVE
House of Blues Anaheim – GOSPEL BRUNCH
Pacific Amphitheatre – STRAIGHT NO CHASER, JON McLAUGHLIN
Regent Theater – THE THREE STOOGES – "LIVE ON STAGE"
The Roxy – SURF CURSE, GLADSIR
Viva Rancho Cantina – BLUEGRASS GHOSTS, TUJUNGA SOCIAL CLUB, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, KALIFORNIA KINGSNAKES, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Walt Disney Concert Hall – CALIFORNIA PHILHARMONIC CONCERT PHANTOM MEETS PUCCINI
MONDAY, JULY 9
The Love Song – THE COALS
Regent Theater – THE THREE STOOGES – "LIVE ON STAGE"
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND, BLUEGRASS ASSOCIATION OF SOUTHERN CALIFORNIA
Whisky A Go-Go – ROYAL DISTORTION, THE KNITTS
TUESDAY, JULY 10
Coach House – ERIC JOHNSON
Greek Theatre – SLYVAN ESSO, AMBER COFFMAN
Hollywood Bowl – BERNSTEIN 100 CELEBRATION w/DUDAMEL
Hotel Café (Second Stage) – STATIC & SURRENDER, MICK FLANNERY
House of Blues Anaheim (The Parish) – TWRP
The Love Song – AUSTIN MANUEL, SMITH ALLEN
Regent Theater – THE THREE STOOGES – "LIVE ON STAGE"
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, JULY 11
Bootleg Theater – DRAX PROJECT, CASTLECOMER, TANUKICHAN
El Rey Theatre – BAZZI
Hotel Café (Main Stage) – WAKER
The Love Song – LUCY ARNELL, HENRY WOLFE, LAEL NEALE
The Mint – MIKE CAMPBELL & THE DIRTY KNOBS
The Satellite – DUSK, LADYKILLER, THE UNDERCOVER
Teragram Ballroom – KINA GRANNIS, IMAGINARY FUTURE
Troubadour – DREAM MACHINES
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – REGISTERED OFFENDER
THURSDAY, JULY 12
Bootleg Theater – BELLOWS, DINERS
City National Grove of Anaheim – CHRIS ISAAK
The Echo – JOAN OF ARC
Echoplex – STEFFLON DON
Five Star Bar – FYCK
Fonda Theatre – NEUROSIS, CONVERGE, AMENRA
Hammer Museum – STILL WOOZY, NEIL FRANCES
Hollywood Bowl – DUDAMEL CONDUCTS RACHMANINOFF
Hotel Café (Main Stage) – JUSTIN FURSTENFELD
Hotel Café (Second Stage) – OH JEREMIAH
Masonic Lodge at Hollywood Forever – ANOUSHKA SHANKAR
Pacific Amphitheatre – FRANKIE VALLI & THE FOUR SEASONS, PACIFIC SYMPHONY
The Satellite – MO LOWDA & THE HUMBLE, DANG CLETS
Teragram Ballroom – DRUGDEALER
Troubadour – BOB SCHNEIDER
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – THE LUNIZ
FRIDAY, JULY 13
1720 – SARGEIST
Amplyfi – FORTY FEET TALL
Avalon Hollywood – ATLIENS
Belasco Theater – SOUND & FURY FESTIVAL 2018
Café NELA – MECOLODIACS, WALKER BRIGADE, NOSTRADUMASS, TOMMY CHIFFON THREE, PUPPET SHOW
Coach House – COCO MONTOYA
The Echo – BLACK FLAMINGO
El Rey Theatre – BAZZI
Fonda Theatre – DANNY DUNCAN
The Forum – HARRY STYLES, KACEY MUSGRAVES
Greek Theatre – KIDZ BOP LIVE 2018
Hollywood Bowl – MICHAEL McDONALD, KENNY LOGGINS, CHRISTOPHER CROSS, w/ORCHESTRA
House of Blues Anaheim – YACHTLEY CREW
The Mint – THE FUNKIN TRUTH
Pacific Amphitheatre – RATT, CINDERELLA'S TOM KEIFER, LYNCH MOB
The Roxy – STATE TO STATE, THE JACKS, WOLVES, PLEASURE FIX
The Satellite – LAURELINE, THE MILLENIAL CLUB, LOVE YOU LATER
Teragram Ballroom – ARMS AKIMBO
Troubadour – THE MELVINS
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, JANICE JOHNSON'S ROCKnRETRO
Whisky A Go-Go – L.A. GUNS
SATURDAY, JULY 14
Avalon Hollywood – MARKUS SCHULZ
Belasco Theater – SOUND & FURY FESTIVAL 2018
Bootleg Theater – Y LA BAMBA, KATZÙ OSO, SISTER MANTOS
Café NELA – FAILING UP, ABOLISHIONIST, BARON BANDINI
Coach House – DICK DALE
Exchange LA – WOLFGANG GARTNER
Five Star Bar – ARACHNIGOD, WITHERMOON
Fonda Theatre – SNOW THA PRODUCT
The Forum – HARRY STYLES, KACEY MUSGRAVES
Greek Theatre – BRENTON WOOD, AMANDA PEREZ, MC MAGIC, THE DRAMATICS, MIDNIGHT STAR, JOE BATAAN, GQ, TIERRA, THE FLOATERS, LITTLE WILLIE G
Hollywood Bowl – MICHAEL McDONALD, KENNY LOGGINS, CHRISTOPHER CROSS, w/ORCHESTRA
Hotel Café (Main Stage) – OLIVIA HENRY, ELLISA SUN AND TRUE VIOLET
Hotel Café (Second Stage) – THE SWEEPLINGS, BROOKE ANNIBALE, THE SAXOPHONES
House of Blues Anaheim – LYFE JENNINGS
House of Blues Anaheim (The Parish) – THE LITTLE MERMEN
Lodge Room – CITIZEN
The Love Song – JEREMY PINNELL, SAM MORROW
McCabe's Guitar Shop – BOB NEUWIRTH, DON HEFFINGTON
The Mint – BILLY BOB THORNTON AND THE BOXMASTERS
Pacific Amphitheatre – TREVOR NOAH
Pappy & Harriet's – WE ARE SCIENTISTS
The Roxy – ELIGH
Silverlake Lounge – BAUDELAIRE
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, STEVE WADDINGTON
Whisky A Go-Go – L.A. GUNS
SUNDAY, JULY 15
Coach House – RITA COOLIDGE
Five Star Bar – IN THE WHALE
Grand Park – DOC MARTIN, TARA BROOKS, ANTON TUMAS
Hollywood Bowl – DUDAMEL AND VERDI'S OTELLO
Honda Center – KIDZ BOP LIVE 2018
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
Lodge Room – LARAAJI
The Mint – THE ARTISANALS
Pacific Amphitheatre – THE HAPPY TOGETHER TOUR
Regent Theater – THE DIPLOMATS
The Roxy – FOREVER IN YOUR MIND
Viper Room – DOPE, SOCIETY 1, TAIPAN, SIGNAL 99
Viva Rancho Cantina – THE FLAW, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, DEBRA LEE, M-SQUAD
Whisky A Go-Go – SONIC BOOM, MOTORCYCLE BOY
MONDAY, JULY 16
The Echo – FLASHER
The Love Song – RYAN MARTIN, CHELSEA COY, ANNIE McQUEEN
Viva Rancho Cantina – BROMBIES, THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND
Whisky A Go-Go – REGISTERED OFFENDER
TUESDAY, JULY 17
The Echo – SERPENTWITHFEET
Harvelle's Santa Monica – JACKIO
Hollywood Bowl – BEETHOWEN MASTERPIECES
Silverlake Lounge – BORN TWINS, GOOD RUIN, WILD YEAR, OBSCURA LUNA
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, JULY 18
The Echo – SARAH SHOOK AND THE DISARMERS
Five Star Bar – NADA, STRIPPERS
The Forum – PARAMORE, FOSTER THE PEOPLE, JAY SOM
Hollywood Bowl – SEAL w/ORCHESTRA, CORINNE BAILEY RAE
The Love Song – THE MATT DEMERITT TRIO
The Novo – EASTON CORBIN
Pacific Amphitheatre – KOOL & THE GANG, VILLAGE PEOPLE
The Roxy – BLACK MAP, MIDDLE CLASS RUT
Silverlake Lounge – MOON DARLING, PACIFIC RADIO, MISS JUPITER
Viper Room – GRAVESHADOW, ANTHEA, TZIMANI, EVENT HORIZON
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – REGISTERED OFFENDER
THURSDAY, JULY 19
Café NELA – DIMBER, BARON BANDINI, TALKIES, MEAN JOLENE
Coach House – LITTLE RIVER BAND
The Echo – HYPNOTHESIS
Echoplex – HOLY WAVE, VERSING, SMOKESCREENS
FivePoint Amphitheatre – PENTATONIX
Five Star Bar – VOID CEREMONY, MYSTICISM
The Forum – THIRTY SECONDS TO MARS, WALK THE MOON, K.FLAY, WELSHLY ARMS
Hammer Museum – KAUF
Hollywood Bowl – MOZART & TCHAIKOVSKY
Hotel Café (Main Stage) – JUSTIN FURSTENFELD
Hotel Café (Second Stage) – A IS FOR ATOM
Lodge Room – WYE OAK
The Mint – ROOTS OF REBELLION
Pacific Amphitheatre – THE PSYCHEDELIC FURS, X, THE FIXX
Regent Theater – THE PILLOWS
The Roxy – STEPHEN MALKMUS & THE JICKS, DOMMENGANG
The Satellite – THE LESSON L.A. EDITION
Silverlake Lounge – NOBODY BUT YOU, APPERSON, CORRE DIABLO
Troubadour – THE CADILLAC THREE
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY ANGEL w/GUTIERREZ 3, JIMMY LEE HARRIS
FRIDAY, JULY 20
Café NELA – MANGO NAPALM, NEPTUNE RECOVERY
Coach House – SUPER DIAMOND
The Echo – BOY PABLO
El Rey Theatre – U.S. GIRLS, PRETTIEST EYES
FivePoint Amphitheatre – JEFF BECK, PAUL RODGERS, ANN WILSON
The Forum – LOGIC, NF, KYLE
Fox Theater Pomona – THE ADICTS
Harvelle's Santa Monica – THE HEAVYWAITS
Hollywood Bowl – JAWS IN CONCERT
Microsoft Theater – THE WHISPERS, JEFFREY OSBORNE, PEABO BRYSON, FREDDIE JACKSON, HOWARD HEWETT
Pacific Amphitheatre – STEVE MARTIN, MARTIN SHORT, THE STEEP CANYON RANGERS, JEFF BABKO
Teragram Ballroom – JULIETTE & THE LICKS
Troubadour – THE MATCHES
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, NOMAD
Whisky A Go-Go – AGENT ORANGE
The Wiltern – CAR SEAT HEADREST
SATURDAY, JULY 21
Bootleg Theater – MOM JEANS, PRINCE DADDY & THE HYENA, SAVE FACE, AWAKEBUTSTILLINBED, SNOOZE
Café NELA – RIKK AGNEW BAND, RF7, DIVINE DIRT, PROFESSOR AND THE MADMEN
Coach House – MICK ADAMS & THE STONES
El Rey Theatre – GLASSJAW, JPEGMAFIA, HESITATION WOUNDS
Five Star Bar – THE LIMIT CLUB
The Forum – IMAGINE DRAGONS, GRACE VANDERWAAL
Glass House – THE CURSE, MALADJUSTED, SUBSTANCE, JOY REVISION, DIRTY OLD TOWN
Greek Theatre – SALT N PEPA, THE VILLAGE PEOPLE, LISA LISA, TRINERE, BRENDA K STAR, SA-FIRE, NOCERA, PRETTY POISON, NOEL
Hollywood Bowl – JAWS IN CONCERT
Honda Center – BRAD PAISLEY
Hotel Café (Main Stage) – ALANA SWEETWATER, EMMA CAIRO & JUSTIN PAUL SANDERS, KRIS ANGELIS
Hotel Café (Second Stage) – JAROD DICKENSON
Lazaro's Latin Lounge – BICEP, COURTESY, DAVE P
McCabe's Guitar Shop – LOUISE GOFFIN
Microsoft Theater – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN
Pacific Amphitheatre – WHICH ONE'S PINK?
Pappy & Harriet's – PHOEBE BRIDGES
Regent Theater – BOY PABLO
Silverlake Lounge – SATELLITE PILOT
Staples Center – TIM McGRAW & FAITH HILL
Teragram Ballroom – EL DUSTY
Troubadour – RANDY BACHMAN
Viper Room – COCO & FRIENDS, DJ DAN, COLETTE, LACEY IQ
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, KING COTTON
The Wiltern – VICTOR MANUELLE
SUNDAY, JULY 22
Bootleg Theater – PEARL & THE OYSTERS, PRUDENCE, THE BEN VARIAN APPROACH
Coach House – THE FIXX
The Echo – SAM OUTLAW
FivePoint Amphitheatre – LOGIC, NF, KYLE
Five Star Bar – WORSHIPPER
The Forum – IMAGINE DRAGONS, GRACE VANDERWAAL
Hotel Café (Main Stage) – SATELLITE PILOT, DAN & DRUM, XINXIN & CAMP COUNSELLOR
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
House of Blues Anaheim – GOSPEL BRUNCH
The Love Song – THE LITTLE MISS, SEAN FLEMING, LIV SLINGERLAND
Shrine Expo Hall – MY BLOODY VALENTINE, PROTOMARTYR
Viva Rancho Cantina – TUJUNGA SOCIAL CLUB, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, KALIFORNIA KINGSNAKES, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Whisky A Go-Go – THE FAB FOUR
MONDAY, JULY 23
The Love Song – PEARL AND THE OYSTERS
Microsoft Theater – THE SISTINE CHAPEL CHOIR
Silverlake Lounge – MASON SUMMIT, MADELEINE MAYI
Troubadour – JUDITH OWEN
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND
Whisky A Go-Go – ROYAL DISTORTION
TUESDAY, JULY 24
The Echo – STARBENDERS
Hollywood Bowl – SIBELIUS & RAVEL
House of Blues Anaheim – JESSE McCARTNEY
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, JULY 25
Belasco Theater – JESSE McCARTNEY
Echo - PHOTAY
Five Star Bar – KATY ASHLEY
The Love Song – KASEY ANDERSON
Pacific Amphitheatre – SUPERTRAMP'S ROGER HODGSON, AL STEWART
Shrine Expo Hall – STREETLIGHT MANIFESTO
Troubadour – THE SPENCER LEE BAND
Viper Room – GABBA GABBA HEYS
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – REGISTERED OFFENDER
THURSDAY, JULY 26
Coach House – PATTY SMYTH & SCANDAL, THE EMPTY POCKETS
Five Star Bar – THE RELATIVE MINIMUM, THE IMAGE YOU CLAIM
Hammer Museum – CUT CHEMIST
Hollywood Bowl – MASTERWORKS BY GRIEG
Hotel Café (Main Stage) – JUSTIN FURSTENFELD
House of Blues Anaheim (The Parish) – JENNY AND THE MEXICATS
Pacific Amphitheatre – RETRO FUTURA TOUR
The Roxy – YUNG BANS
Silverlake Lounge – LIZ BILLS
Skirball Cultural Center – GOAPELE
Troubadour – DAVE ALVIN and JIMMIE DALE GILMORE
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, DANNY SANDOCK, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – GARBEAST, RESONATE
FRIDAY, JULY 27
Amplyfi – ANTHONY AMORIM
Café NELA – BLACK WIDOWS, DEATH ON THE RADIO, 2-BIT WHORE, SPENT IDOLS
Coach House – HENRY KAPONO
Exchange LA – MATOMA
FivePoint Amphitheatre – FIVE FINGER DEATH PUNCH, BREAKING BENJAMIN
The Forum – PHISH
Greek Theatre – MAZE feat. FRANKIE BEVERLY, DONNELL RAWLINGS
Hollywood Bowl – ANNIE
Hotel Café (Main Stage) – THE NOMS
Hotel Café (Second Stage) – BAD WAVE
House of Blues Anaheim (The Parish) – THE SPENCER LEE BAND
McCabe's Guitar Shop – SHAWN MULLINS, MAX GOMEZ
Microsoft Theater – BLONDIE, ADAM ANT, MARC ALMOND, THOMAS DOLBY, BERLIN
The Mint – EVARIDE
Pacific Amphitheatre – EARTH, WIND & FIRE
The Satellite – OTHERS, SATELLITE CITI
Troubadour – NOW, NOW
Viper Room – MOTORBREATH, DIAMONDS & RUST, SABBATH VOL 4, KING ANIMAL
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, JANICE JOHNSON'S ROCKnRETRO
Whisky A Go-Go – PRETTY BOY FLOYD
SATURDAY, JULY 28
1720 – TOOLROOM 15-YEAR ANNIVERSARY
Amplyfi – SIMONE LIPKIN
Bootleg Theater – MOURN, CHASTITY, FRENCH VANILLA
Café NELA – GROOVY REDNECKS, BLOODY BRAINS
Dodger Stadium – LUKE BRYAN
The Echo – SU19B, SEA OF SHIT, GASP, CHEST PAIN, CAVE STATE, THROAT
The Forum – PHISH
Glass House – SICK JACKEN, THE SHAPE SHIFTERS, OF MEXICAN DESCENT, PHILIANO
Greek Theatre – LAURA PAUSINI
Hollywood Bowl – ANNIE
Hotel Café (Main Stage) – HARRISON LOWELL
House of Blues Anaheim – THE PRAYER CHAIN, DAKODA MOTOR CO
House of Blues Anaheim (The Parish) – EVARIDE
McCabe's Guitar Shop – SHAWN MULLINS, MAX GOMEZ
Microsoft Theater – BLONDIE, ADAM ANT, BERLIN
Pacific Amphitheatre – AMERICA, JEFFERSON STARSHIP
The Roxy – LILBOOTYCALL
Silverlake Lounge – BITS!
Troubadour – THE MR. T EXPERIENCE, NERF HERDER
Viper Room – WAR TWINS
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, CATAHOULA
Whisky A Go-Go – CRUEFEST
The Wiltern – RETRO FUTURA
SUNDAY, JULY 29
Café NELA – GITANE DEMONE ARKESTRA, EXPLODING PINTOS, NON-BLIPS
Echo - WEIRDOS
Hollywood Bowl – ANNIE
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
The Love Song – AUSTIN LEONARD JONES
Pacific Amphitheatre – BRETT ELDREDGE, HONEY COUNTY
The Satellite – EVIL MUTANTS & FRIENDS
Viva Rancho Cantina – CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Walt Disney Concert Hall – CALIFORNIA PHILHARMONIC CONCERT SYMPHONIC DANCES
Whisky A Go-Go – JEFFERSON STARSHIP
MONDAY, JULY 30
The Echo – HEALY
Five Star Bar – WIZZROPE, LAST GOOD SLEEP
The Love Song – PHOTO OPS, ERIC J. MCENTEE
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND
Whisky A Go-Go – ROYAL DISTORTION
TUESDAY, JULY 31
The Theatre at Ace Hotel – ANIMAL COLLECTIVE
The Echo – THE BODY
FivePoint Amphitheatre – G-EAZY, LIL UZI VERT, TY DOLLA $IGN, YBN YAHMIR, P-LO, MURDA BEATZ
The Forum – DARYL HALL & JOHN OATES, TRAIN, KANDACE SPRINGS
Greek Theatre – THE DECEMBERISTS, WHITNEY
Hollywood Bowl – ELGAR'S ENIGMA VARIATIONS
Teragram Ballroom – DANIEL NORGREN, PHIL COOK
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
AUGUST
WEDNESDAY, AUG. 1
The Theatre at Ace Hotel – ANIMAL COLLECTIVE
FivePoint Amphitheatre – FOREIGNER, WHITESNAKE, JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING
Greek Theatre – JOE BONAMASSA
Hollywood Bowl – TAJMO: THE TAJ MAHAL & KEB' MO' BAND, MELISSA ETHERIDGE, DEVA MAHAL
The Love Song – KENNY ROBY
Pacific Amphitheatre – HUNTER HAYES, RUNAWAY JUNE, COFFEY ANDERSON
Silverlake Lounge – INTERNATIONAL POP OVERTHROW
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – BITCH
THURSDAY, AUG. 2
Bootleg Theater – MARTY O'REILLY & THE OLD SOUL ORCHESTRA
Greek Theatre – LUCINDA WILLIAMS, STEVE EARLE, DWIGHT YOAKAM
Hammer Museum – MOTOKO HONDA'S SIMPLE EXCESSES
Hollywood Bowl – DYNAMIC DVOÁK
Hotel Café (Main Stage) – JUSTIN FURSTENFELD
The Mint – MITCHELL TENPENNY
Pacific Amphitheatre – RICK SPRINGFIELD, LOVERBOY, GREG KILHN, TOMMY TUTONE
Silverlake Lounge – INTERNATIONAL POP OVERTHROW
Skirball Cultural Center – PETER MAWANGA
Teragram Ballroom – JONATHAN RICHMAN feat. TOMMY LARKINS, MAXIM LUDWIG
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERT BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – THE FACELESS, LOMA SHORE
FRIDAY, AUG. 3
Coach House – VENICE
The Echo – TRINIDAD CARDOVA
El Rey Theatre – FEMI KUTI & THE POSITIVE FORCE
The Forum – LOS TUCANES DE TIJUANA, MARCO FLORES, LOS INVASORES DE NUEVO LEÓN, CORNELIO VEGA, SU DINASTIA
Greek Theatre – THE GIPSY KINGS feat. NICOLAS REYES AND TONINO BALIARDO, VILRAY
Hollywood Bowl – CHARLIE WILSON w/ORCHESTRA, THE O'JAYS
Hotel Café (Second Stage) – NICK SHATTUCK, MARIE MILLER
House of Blues Anaheim (The Parish) – RIVER WHYLESS, ADAM TORRES
Microsoft Theater – MONSTA X
Pacific Amphitheatre – UB40 feat. ALI, ASTRO and MICKEY, FREDDIE McGREGOR
The Roxy – KEDR LIVANSKY
Santa Barbara Bowl – JACKSON BROWNE
Staples Center – SHANIA TWAIN, BASTIAN BAKER
Teragram Ballroom – VACATIONER, SEGO
Viper Room – SUPERSUCKERS, THE HENCHMAN
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND
Whisky A Go-Go – SPONGE
SATURDAY, AUG. 4
Café NELA – HARRY CLOUD
Coach House – ABBAFAB
The Echo – WHISKERMAN
Exchange LA – ILAN BLUESTONE
FivePoint Amphitheatre – GODSMACK, SHINEDOWN, LIKE A STORM
Five Star Bar – HANGING DEATH
The Forum – JEFF LYNNE'S ELO, DAWES
Glass House – THE CHORDS UK, THE BASSICS, RAF, THE GURKHAS, SIDEWALK SOCIETY
Greek Theatre – JACKSON BROWNE
Hollywood Bowl – CHARLIE WILSON w/ORCHESTRA, THE O'JAYS
Honda Center – OC FUNK FEST
Hotel Café (Second Stage) – AMY KUNEY
McCabe's Guitar Shop – DIRK HAMILTON
Microsoft Theater – MIEL SAN MARCOS
Orpheum Theatre – AMERICAN IDOL: LIVE! 2018 TOUR, IN REAL LIFE
Pacific Amphitheatre – THE FAB FOUR
Silverlake Lounge – VIE JESTER
Teragram Ballroom – GRATEFUL SHRED
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, STEVE WADDINGTON
Whisky A Go-Go – LED ZEPAGAIN
SUNDAY, AUG. 5
Coach House – RONNIE SPECTOR & THE RONETTES
FivePoint Amphitheatre – NIALL HORAN
The Forum – JEFF LYNNE'S ELO, DAWES
Hollywood Bowl – BON IVER, TU DANCE
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
Pacific Amphitheatre – KABAH, JNS, MARIA JOSE
Viva Rancho Cantina – FIDDLE JAM, THE FLAW, TUJUNGA SOCIAL CLUB, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
MONDAY, AUG. 6
Bootleg Theater – CONES
Teragram Ballroom – HOP ALONG, THIN LIPS
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND, BROMBIES
TUESDAY, AUG. 7
Greek Theatre – NIALL HORAN, MAREN MORRIS
Hollywood Bowl – STAR WARS; A NEW HOPE – IN CONCERT
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, AUG. 8
Bootleg Theater – DAN BERN backed by JANE'S GREAT DANE
The Echo – JOEY PECORARO
The Forum – WEEZER, PIXIES, SLEIGH BELLS
Greek Theatre – NIALL HORAN, MAREN MORRIS
Hollywood Bowl – THE PINK PANTHER – IN CONCERT
The Novo – KRS-ONE
Pacific Amphitheatre – TOTO, ASIA feat. JOHN PAYNE
Santa Barbara Bowl – BON IVER, PERFUME GENIUS
Teragram Ballroom – BELLY
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – OTEP
THURSDAY, AUG. 9
Coach House – BUDDY GUY
Five Star Bar – HALLOW POINT
Hammer Museum – LAUREN ELIZABETH BABA: THEBABAORCHESTRA
Hollywood Bowl – STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK – IN CONCERT
Hotel Café (Main Stage) – JUSTIN FURSTENFELD
House of Blues Anaheim (The Parish) – ZAC CLARK, BOB OXBLOOD
Lodge Room – NICK MULVEY
Pacific Amphitheatre – WILLIE NELSON, ALISON KRAUSS
The Roxy – THE FROG LEAP BAND
Skirball Cultural Center – THE MARIAS
Teragram Ballroom – BELLY
Troubadour – AMEN DUNES
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – LIL DEBBIE
FRIDAY, AUG. 10
Bootleg Theater – LEMURIA, KATIE ELLEN, DUSK
Coach House – GEOFF TATE
Five Star Bar – DRAGHKAR, CAVE BASTARD
Hollywood Bowl – STAR WARS; A NEW HOPE – IN CONCERT
Hollywood Palladium – CHROMEO
House of Blues Anaheim – THE PIXIES
McCabe's Guitar Shop – CHARLIE HUNTER TRIO
Microsoft Theater – MARISELA
Pacific Amphitheatre – REBELUTION, STEPHEN MARLEY, COMMON KINGS, ZION I, DJ MACKLE
Pappy & Harriet's – SHOOTER JENNINGS
Regent Theater – REBIRTH BRASS BAND
Shrine Auditorium – PORTUGAL. THE MAN, CUCO
Teragram Ballroom – ENJOY, PUZZLE, DISTRACTOR
Troubadour – SALES
Viper Room – BOW WOW WOW, WHEN IN ROME II
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, JANICE JOHNSON'S ROCKnRETRO
Whisky A Go-Go – BLACK VALENTINE
SATURDAY, AUG. 11
1720 – WWEDM
Café NELA – THE MORMONS
City National Grove of Anaheim – STRANGELOVE, THE JOSHUA TREE
Exchange LA – BORGEOUS
FivePoint Amphitheatre – COHEED AND CAMBRIA, TAKING BACK SUNDAY, THE STORY SO FAR
Five Star Bar – PYRRHON, SUCCUMB
Greek Theatre – STEVE MILLER BAND, PETER FRAMPTON
Hollywood Bowl – STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK – IN CONCERT
House of Blues Anaheim (The Parish) – OTEP, DROPOUT KINGS, RAGOLL SUNDAY
Microsoft Theater – SILVESTRE DANGOND
The Novo – BETWEEN THE BURIED AND ME, BORN OF OSIRIS, VEIL OF MAYA
Pacific Amphitheatre – REBELUTION, STEPHEN MARLEY, COMMON KINGS, ZION I, DJ MACKLE
Pappy & Harriet's – SWEARIN' INSIDE
Regent Theater – 24HRS, SKINNYFROMTHE9, DICE SOHO
Teragram Ballroom – SALES, NO VACATION
Troubadour – SHOOTER JENNINGS
Viper Room – MUSEHEAD, STONED TEMPLE PILOTS, SONIC TEMPLE, HAMMER OF THE BROADS
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, NOMAD
Whisky A Go-Go – ROMANTIC TORTURE
SUNDAY, AUG. 12
City National Grove of Anaheim – BETWEEN THE BURIED AND ME, BORN OF OSIRIS, VEIL OF MAYA, ERRA, THE AGONY SCENE, ALLEGAEON, SOREPTION, ENTHEOS
The Echo – EASY LEAVES
Echoplex – SALLY DIGE, PANDA, RIOT, IRIS
Glass House – SALES, NO VACATION
Greek Theatre – ALICE COOPER, ACE FREHLEY
Hollywood Bowl – RANDY NEWMAN
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE, HOLLYWOOD
House of Blues Anaheim – YURIDIA
House of Blues Anaheim (The Parish) – HE IS WE, STATES & CAPITALS
Pacific Amphitheatre – STEVE MILLER BAND, PETER FRAMPTON
Queen Mary Park – DEATH CAB FOR CUTIE, ODESZA, CHVRCHES, JUDAH & THE LION, AJR, SIR SLY, JUNGLE, LOVELYTHEBAND, SUPERORGANISM, TWO FEET
Viva Rancho Cantina – BLUEGRASS GHOSTS, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Walt Disney Concert Hall – CALIFORNIA PHILHARMONIC CONCERT BEETHOVEN CELEBRATESBERNSTEIN'S 100th BIRTHDAY
Wilshire Ebell Theatre – A MIDSUMMER NIGHT FANTASY feat. SHAHROKH MOSHKIN GHALAM, HAMID SAEDI and ENSEMBLE
MONDAY, AUG. 13
Bootleg Theater – CONES
Fonda Theatre – REX ORANGE COUNTY
Regent Theater – THE KILLS
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND, BLUEGRASS ASSOCIATION OF SOUTHERN CALIFORNIA
TUESDAY, AUG. 14
Echoplex – SUMMER SALT, HOT FLASH HEAT WAVE, THE SYMPOSIUM
Fonda Theatre – REX ORANGE COUNTY
Glass House – THE KILLS, PLAGUE VENDOR
Greek Theatre – CHARLIE PUTH, HAILEE STEINFELD
Hollywood Bowl – THE NUTCRACKER w/DUDAMEL
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
Whisky A Go-Go – DAVID ALLAN COE
WEDNESDAY, AUG. 15
FivePoint Amphitheatre – CHARLIE PUTH, HAILEE STEINFELD
Greek Theatre – NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS, NIKKI LANE
Hollywood Bowl – GREGORY PORTER, SAVION GLOVER
Santa Barbara Bowl – STEVE MILLAR BAND, PETER FRAMPTON
Troubadour – AMERICAN AQUARIUM
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – JULIEN K
THURSDAY, AUG. 16
Bootleg Theater – JENN CHAMPION
Echoplex – MELVINS, BORIS
El Rey Theatre – AMANDA SHIRES, MARIA TAYLOR
Ford Theatres – OMAR OFFENDUM
Greek Theatre – DISPATCH, NAHKO AND MEDICINE FOR THE PEOPLE, SCATTER THEIR OWN
Hammer Museum – THE TIPTONS SAX QUARTET
Hotel Café (Second Stage) – CLARENCE BUCARO
Pacific Amphitheatre – STRAY CATS, CHERRY POPPIN' DADDIES
Skirball Cultural Center – RANKY TANKY
Teragram Ballroom – ROCKY DAWUNI, AFROLICIOUS
Troubadour – KNOX HAMILTON, BROTHER SUNDANCE
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY ANGEL w/GUTIERREZ 3, JIMMY LEE HARRIS
Whisky A Go-Go – POWERGLOVE
FRIDAY, AUG. 17
1720 – SAD GIRL
Coach House – THREE DOG NIGHT, DANNY McGAW
Greek Theatre – BRANDI CARLILE
Hollywood Bowl – RODRIGO Y GABRIELA w/DUDAMEL
Honda Center – CHRIS STAPLETON
Hotel Café (Second Stage) – AJA WARREN
House of Blues Anaheim – US THE DUO
House of Blues Anaheim (The Parish) – ARMORED SAINT, ACT OF DEFIANCE, HERITIC
Pacific Amphitheatre – STRAY CATS, THE PALADINS
Pappy & Harriet's – JOHNZO WEST
The Roxy – SAVED BY THE '90s
Shrine Expo Hall – ALISON WONDERLAND & FRIENDS
Teragram Ballroom – MYSTIC BRAVES, THE CREATION FACTORY, THE PESOS
Whisky A Go-Go – IRON BUTTERFLY
Viper Room – THE UNTOUCHABLES
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, MASTERS OF THE PAST,
The Wiltern – YURIDIA
SATURDAY, AUG. 18
Café NELA – NON-BLIPS
City National Grove of Anaheim – WHO'S BAD
Coach House – IRON BUTTERFLY
Exchange LA – OLIVER SMITH
The Forum – CHRIS STAPLETON, MARTY STUART, BRENT COBB
Greek Theatre – KEITH SWEAT, BELL BIV DEVOE, TONY TONI TONE, EN VOGUE, COLOR ME BADD
Hollywood Bowl – RODRIGO Y GABRIELA w/DUDAMEL
The Novo – DJ QUIK
Pappy & Harriet's – TIMBER TIMBRE
Regent Theater – ARMORED SAINT
Rose Bowl – ED SHEERAN
Silverlake Lounge – CLASSICAL REVOLUTION: LA
Troubadour – MT. JOY
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, KING COTTON
Whisky A Go-Go – DEMOLITION HAMMER
SUNDAY, AUG. 19
Grand Park – THE DO OVER
Hollywood Bowl – SMOOTH SUMMER JAZZ
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
The Love Song – BRADLEY PALERMO, SIM WILLIAMS
Pacific Amphitheatre – ZIGGY MARLEY, THE GREEN, JOSH HEINRICHS
Santa Barbara Bowl – JACK WHITE
Viva Rancho Cantina – THE FLAW, TUJUNGA SOCIAL CLUB, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Walt Disney Concert Hall – CALIFORNIA PHILHARMONIC CONCERT JOHN WILLIAMS GREETS OUR ORCHESTRA
MONDAY, AUG. 20
Bootleg Theater – CONES
Troubadour – SAWYER FREDERICKS, PARSONSFIELD
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND, BROMBIES
TUESDAY, AUG. 21
Hollywood Bowl – DUDAMEL & PERLMAN
Troubadour – RASPUTINA
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
The Wiltern – ERASURE
WEDNESDAY, AUG. 22
The Theatre at Ace Hotel – REGINA SPEKTOR
FivePoint Amphitheatre – KID ROCK, BRANTLEY GILBERT, WHEELER WALKER
Five Star Bar – KING BUFFALO
The Forum – AVENGED SEVENFOLD, THREE DAYS GRACE
Hollywood Bowl – QUEEN LATIFAH, COMMON
Silverlake Lounge – McFARLAND
Teragram Ballroom – MAC DeMARCO
Troubadour – KATIE HERZIG
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND, DANNY SANDOCK
Whisky A Go-Go – GEOFF TATE'S OPERATION MINDCRIME
THURSDAY, AUG. 23
Hollywood Bowl – CHOPIN PIANO CONCERTO
Skirball Cultural Center – KISHI BASHI
Teragram Ballroom – MAC DeMARCO
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
FRIDAY, AUG. 24
The Theatre at Ace Hotel – PUNCH BROTHERS, MADISON CUNNINGHAM
Café NELA – THE HICKOIDS, PAT TODD AND THE RANKOUTSIDERS
City National Grove of Anaheim – FELIX CAVALIERE & GENE CORNISH'S RASCALS
Coach House – THE ALARM
The Echo – OMAR APOLLO
Exchange LA – SHIBA SAN
FivePoint Amphitheatre – LADY ANTEBELLUM, DARIUS RUCKER, RUSSEL DICKERSON
Fonda Theatre – ATTILA, SUICIDE SILENCE, VOLUMES, RINGS OF SATURN, SPITE, CROSS YOUR FINGERS
The Forum – CHAYANNE
Hollywood Bowl – TCHAIKOVSKY SPECTACULAR WITH FIREWORKS
Honda Center – MARCO ANTONIO SOLIS
The Novo – SHAILA DÚRCAL
Pacific Amphitheatre – THIEVERY CORPORATION, STEEL PULSE, SIMPKIN PROJECT
Santa Barbara Bowl – DAVID BYRNE
Shrine Auditorium – BONE THUGS N HARMONY, E-40, JUVENILE, TWISTA, SCARFACE, SUGA FREE, SPICE 1
Staples Center – J. COLE, YOUNG THUG
Teragram Ballroom – MAC DeMARCO
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND, JANICE JOHNSON'S ROCKnRETRO
Whisky A Go-Go – PUDDLE OF MUDD
The Wiltern – ERASURE
SATURDAY, AUG. 25
Coach House – HONK
The Echo – STU LARSEN, NATSUKI KURAI II
Five Star Bar – THE OHASM, UNHOLY LUST
Glass House – THE SIREN SIX!, SLOW GHERKIN, GREAT APES
Glen Helen Amphitheater – KID ROCK, BRANTLEY GILBERT
Hollywood Bowl – TCHAIKOVSKY SPECTACULAR WITH FIREWORKS
Hollywood Palladium – MAC DEMARCO
Honda Center – SAM SMITH
Lodge Room – RA RA RIOT
McCabe's Guitar Shop – THE SUITCASE JUNKET
Microsoft Theater – INVASION DEL CORRIDO
The Mint – DIEGO'S UMBRELLA
The Novo – MURA MASA
Pacific Amphitheatre – PHILLIP PHILLIPS, GAVIN DeGRAW
Pappy & Harriet's – MYSTIC BRAVES, CREATION FACTORY
Shrine Auditorium – DAVID BYRNE, IBEYI
Staples Center – J. COLE, YOUNG THUG
Troubadour – LYDIA
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, CATAHOULA
Whisky A Go-Go – WILD CHILD
The Wiltern – ERASURE
SUNDAY, AUG. 26
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
Viva Rancho Cantina – CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
Whisky A Go-Go – YES
The Wiltern – ERASURE
MONDAY, AUG. 27
Coach House – AMANDA SHIRES
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND
TUESDAY, AUG. 28
Five Star Bar – THE MSA
The Forum – SHAKIRA
Hollywood Bowl – CARMINA BURANA
Staples Center – SAM SMITH
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, AUG. 29
FivePoint Amphitheatre – ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON, DEADLY APPLES
The Forum – SHAKIRA
Greek Theatre – YES FEATURING JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN
Hollywood Bowl – GEORGE BENSON, LEDISI, LEAN ON ME, JOSÉ JAMES
Hollywood Palladium – ALICE IN CHAINS
Staples Center – SAM SMITH
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
THURSDAY, AUG. 30
Coach House – MIDGE URE, PAUL YOUNG
The Forum – THE SMASHING PUMPKINS, METRIC
Hollywood Bowl – CARMINA BURANA
Pappy & Harriet's – CAMPOUT w/CRACKER and CAMPER VAN BEETHOVEN
Skirball Cultural Center – GILI YALO
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
FRIDAY, AUG. 31
El Rey Theatre – MIDGE URE, PAUL YOUNG
Five Star Bar – NO STATE
The Forum – THE SMASHING PUMPKINS, METRIC
Greek Theatre – JASON ISBELL AND THE 400 UNIT, AIMEE MANN
Hollywood Bowl – JOHN WILLIAMS: MAESTRO OF THE MOVIES
Honda Center – SHAKIRA
The Love Song – MOON ENSEMBLE
The Novo – GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC
Pappy & Harriet's – CAMPOUT w/CRACKER and CAMPER VAN BEETHOVEN
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND
SEPTEMBER
SATURDAY, SEPT. 1
Coach House – WILD CHILD
FivePoint Amphitheatre – EVANESCENCE, LINDSEY STIRLING
Five Star Bar – FORTY FEET TALL
The Forum – TOBY KEITH, NELLY, JOE NICHOLS, DAVID NAIL, JANA KRAMER, PARMALEE
Glen Helen Amphitheater – BUSH, STONE TEMPLE PILOTS, THE CULT
Hollywood Bowl – JOHN WILLIAMS: MAESTRO OF THE MOVIES
Honda Center – PEPE AGUILAR
Pappy & Harriet's – CAMPOUT w/CRACKER and CAMPER VAN BEETHOVEN
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO
SUNDAY, SEPT. 2
Amplyfi – SPENCER AND SEQUOIA
The Echo – GENEVA JACCUZI
FivePoint Amphitheatre – SCORPIONS, QUEENSRYCHE
Hollywood Bowl – JOHN WILLIAMS: MAESTRO OF THE MOVIES
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
Viva Rancho Cantina – FIDDLE JAM, THE FLAW, TUJUNGA SOCIAL CLUB, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
MONDAY, SEPT. 3
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND, BROMBIES
TUESDAY, SEPT. 4
Greek Theatre – LINDSEY STERLING, EVANESCENCE
Hollywood Bowl – MOZART UNDER THE STARS
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
WEDNESDAY, SEPT. 5
Fonda Theatre – ANDREW W.K., THE SAINT JAMES SOCIETY
Hollywood Bowl – JUANES
Honda Center – J. COLE
Regent Theater – KILLING JOKE
Staples Center – BTS
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
THURSDAY, SEPT. 6
El Rey Theatre – HOT TUNA ELECTRIC, STEVE KIMOCK
Fonda Theatre – PHOENIX
Ford Theatres – SAUL WILLIAMS AND MIVOS QUARTET
Hollywood Bowl – HAYDN & SCHUBERT
Staples Center – BTS
Troubadour – THE MARCUS KING BAND
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
FRIDAY, SEPT. 7
Coach House – JUSTIN HAYWARD
El Rey Theatre – YACHY ROCK REVUE
Fonda Theatre – PHOENIX
Hollywood Bowl – HARRY CONNICK JR.
McCabe's Guitar Shop – DOUBLE NAUGHT SPY CAR, MIKE WATT + THE SECONDMEN
Teragram Ballroom – BOOK OF LOVE
Troubadour – JADE BIRD
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND
Whisky A Go-Go – MMHMM WITH RAELYN NELSON
SATURDAY, SEPT. 8
The Theatre at Ace Hotel – THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
Alex Theatre – JACOB ARMEN
The Echo – ARISTOPHANES (PAN WEI-JU)
El Rey Theatre – YACHT ROCK REVUE
Five Star Bar – CRUDE S.S.
Ford Theatres – ¡VIVA LA TRADICIÓN! HOMENAJE A DON PEPE MARTINEZ
Hollywood Bowl – HARRY CONNICK JR.
Hollywood Palladium – HELLOWEEN
Honda Center – LUIS MIGUEL
McCabe's Guitar Shop – PETER CASE
Pappy & Harriet's – YOB
Staples Center – BTS
Teragram Ballroom – JJ GREY & MOFRO, DRAGONDEER
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO
Whisky A Go-Go – THE DICKIES
SUNDAY, SEPT. 9
City National Grove of Anaheim – OTTMAR LIEBERT & LUNA NEGRA
The Forum – GAME OF THRONES LIVE CONCERT EXPERIENCE
Hollywood Bowl – HARRY CONNICK JR.
Hotel Café (Second Stage) – SOUND COLLECTIVE: HOLLYWOOD
House of Blues Anaheim – SCANDAL
McCabe's Guitar Shop – WILLY PORTER
Santa Barbara Bowl – REBELUTION, STEPHEN MARLEY, COMMON KINGS, ZION I
Staples Center – BTS
Teragram Ballroom – YOB
Viva Rancho Cantina – BLUEGRASS GHOSTS, CARMINE SHUFFLE BROS OPEN COUNTRY BLUES JAM, LAURA PURSELL, DEBRA LEE
MONDAY, SEPT. 10
Fonda Theatre – PHOENIX
Hollywood Bowl – DAVE MATTHEWS BAND
Troubadour – THE ZOMBIES
Viva Rancho Cantina – THIS AIN'T YOUR DADDY'S BIG BAND, BLUEGRASS ASSOCIATION OF SOUTHERN CALIFORNIA
TUESDAY, SEPT. 11
Fonda Theatre – PHOENIX
Greek Theatre – LEON BRIDGES, KHRUANGBIN
Hollywood Bowl – THIBAUDET PLAYS BERNSTEIN
Hotel Café (Main Stage) – MEIKO
Teragram Ballroom – ARTHUR BUCK
Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ SEXTET, JOHN PISANO'S GUITAR NIGHT, STRANGE JAZZ UNIVERSE
The Wiltern – GOV'T MULE
WEDNESDAY, SEPT. 12
Fonda Theatre – PHOENIX
The Forum – EAGLES
Regent Theater – MURDER BY DEATH
Santa Barbara Bowl – LEON BRIDGES, KHRUANGBIN
Viva Rancho Cantina – FLIGHT 584 BIG BAND
Whisky A Go-Go – SMILE EMPTY SOUL, FLAW
THURSDAY, SEPT. 13
1720 – ALESTORM
Hollywood Bowl – PLÁCIDO DOMINGO CONDUCTS MUSIC FROM SPAIN
Hollywood Palladium – KORN
Hotel Café (Main Stage) – BROOKE SIMPSON w/JOEL SIMPSON
Viva Rancho Cantina – GLEN ROBERTS BIG BAND, JIMMY LEE HARRIS
FRIDAY, SEPT. 14
1720 – SOPHIE MSMSMSMS
The Theatre at Ace Hotel – WARDRUNA
El Rey Theatre – TARJA
Exchange LA – BENNY BENASSI
FivePoint Amphitheatre – JASON MRAZ, BRETT DENNEN
Five Star Bar – 1476
Fonda Theatre – ROSTAM, BEDOUINE
The Forum – EAGLES
Glass House – THE DEAD DAISIES, DIZZY REED'S HOOKERS & BLOW
House of Blues Anaheim – O.A.R., MATT NATHANSON, THE NEW RESPECTS
McCabe's Guitar Shop – DEAD ROCK WEST
Shrine Expo Hall – ZHU
Viva Rancho Cantina – THE WOODY JAMES BIG BAND
SATURDAY, SEPT. 15
1720 – TREVOR SOMETHING
Alex Theatre – OPEN ARTS & MUSIC FESTIVAL
Five Star Bar – AMIENSUS, ASHBRINGER
Ford Theatres – WE HAVE TO GO BACK: THE LOST CONCERT 2018
The Forum – EAGLES
Greek Theatre – TROMBONE SHORTY & ORLEANS AVENUE, GALACTIC, PRESERVATION HALL JAZZ BAND, NEW BREED BRASS BAND, CYRIL NEVILLE, WALTER WOLFMAN WASHINGTON, KERMIT RUFFINS
Hollywood Bowl – LOS TIGRES DEL NORTE w/ORCHESTRA and MEMBERS OF YOLA, LOS CACHORROS DE JUAN VILLARREAL, ROSENDU CANTÚ Y SUS CADETES DE LINARES
Hollywood Palladium – THE DISTILLERS, STARCRAWLER, LA WITCH
Santa Barbara Bowl – JASON MRAZ, BRETT DENNEN
Shrine Expo Hall – ZHU
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Viva Rancho Cantina – STEVE JOHNSON'S JAZZ LEGACY TRIO, KING COTTON
Whisky A Go-Go – NO QUARTER
The Wiltern – JIMMY EAT WORLD
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